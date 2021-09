Netflixbüro in Berlin

Netflix hat sich in der deutschen Hauptstadt Berlin angesiedelt. Der Streaming-Anbieter ist fortan am Warschauer Platz ansässig und hat diesbezüglich zur Eröffnung des Berliner Büros eingeladen. Der insgesamt 2.500 Quadratmeter große Standort soll das Zentrum für die Unternehmungen von Netflix in der gesamten DACH-Region sein, also für Deutschland, Österreich und für die Schweiz. Nachdem DACH-Region viele Jahre lang aus den Niederlanden mitbetreut wurde, hat der Streamingdienst nun in Berlin eine feste Adresse. Darüber hinaus hat Netflix angekündigt, ihr Engagement in der deutschsprachigen Kreativszene deutlich auszubauen. Bis 2023 sollen dafür 500 Millionen investiert werden und 80 neue Produktionen vonstattengehen. „Deutschsprachige Inhalte werden auf der ganzen Welt gesehen, weshalb Deutschland, Österreich und die Schweiz für uns eine der wichtigsten Regionen weltweit ist“, so Netflix-Gründer Reed Hastings bei der Büroeröffnung.

PA/ Red.