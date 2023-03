Netflix steckt 1,9 Mrd. Dollar in Asien-Pazifik Markt

Streaming-Service Netflix hat 2023 vor lokale Inhalte aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu fördern, da der Konzern dort eine Umsatzsteigerung von zwölf Prozent erwartet. Auch global geht Netflix von einer gleich großen Steigerung aus, was ein deutliches Plus im Vergleich zu der neun-prozentigen Steigerung im Jahr 2022 ausmachen würde.

Die in Singapur ansässige Analysefirma Media Partners Asia (MPA) kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Sowohl eine Erholung am eigentlich gesättigten Australischen Markt, durch gesteigerte Werbeumsätze, als auch Nutzerwachstum in Japan und Südkorea, sowie Indien, Indonesien, den Philippinen und Thailand sollen sich positiv auswirken.

Durch ein steigendes Interesse an Nicht-Anime-Shows (Anm. japanische Animationsserien) trägt Japan mehr als ein Viertel des Wachstums in der Region bei, so MPA.

„Die APAC-Content-Investitionen von Netflix haben globale Auswirkungen. Führende japanische Serien und Anime, koreanische Dramen und Filme sowie Filme aus Indonesien und Indien gehörten in den zwölf Monaten bis Januar 2023 zu den weltweit am häufigsten gestreamten Titeln“, so Dhivya T, Lead Analyst und Head of Content Insights bei MPA.

PTE/Red.