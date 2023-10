Netflix plant Erlebnisstandorte mit Shops und Restaurants

In einem sogenannten „Netflix House“, so Manager Josh Simon gegenüber dem Finanzdienst Bloomberg, werde man Fanartikel kaufen und an Sendungen angelehnte Gerichte essen können. Man wolle die Zuschauer solcherart in die Welt des Programms eintauchen lassen, was in verschiedenen Städten via Pop-up-Shops rund um die selbstproduzierte Erfolgsserie „Stranger Things“ bereits erprobt wurde.

Auch vor Wettbewerben im Stil von „Squid Game“, wird hier nicht zurückgescheut, wobei in der gleichnamigen dystopischen Serie das Leben der Spieler als Einsatz dient. Etwas leichtherziger wird es wohl ab Dezember am geplanten permanenten Standort in Los Angeles zugehen. Wechselnde Ausstellungen sollen hier für Abwechslung sorgen und auf dem Erfolg der jeweiligen Filme und Serien aufbauen.

APA/Red.