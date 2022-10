Netflix hat 55 neue Spiele in der Entwicklung

Streaming-Gigant Netflix hält an seiner Gaming-Strategie fest und erweitert das Angebot. Laut einem Brief an Investoren sind bereits 55 zusätzliche Titel in Entwicklung, die unter anderem auch mehrere Spiele beinhalten, die auf bekannten hauseigenen Serien-Franchises basieren. Ziel ist es, Gaming-Fans zu ködern und damit die Verweildauer der User zu erhöhen.

„Sehen großes Potenzial“

„Wir feiern gerade unser einjähriges Jubiläum, was den Einstieg ins Videospielsegment betrifft. Das wird für uns eine mehrjährige Reise, bei der es auch darum geht zu lernen, wie wir die Bedürfnisse von Spielern am besten befriedigen können“, heißt es in dem Schreiben. Im ersten Jahr sei es vor allem wichtig gewesen, eine grundlegende Gaming-Infrastruktur aufzubauen.

„Im Moment haben wir 35 Spiele im Angebot, die alle im Rahmen unserer Abonnements ohne In-Game-Werbung und -Käufe auskommen. In den nächsten paar Jahren werden wir uns darauf konzentrieren, erfolgreiche Spiele zu kreieren, die unsere Gaming-Initiative auf das nächste Level heben. Wir sehen großes Potenzial in dieser Art von Content“, teilt Netflix ergänzend mit.

Fokus zuerst auf Mobile Games

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Netflix den Einstieg in Markt für Videospiele angekündigt und seine Strategie für diesen Bereich offengelegt. In Bezug auf die Erweiterung dieses Geschäftsbereichs stehe man zwar noch am Anfang, habe aber Großes vor. Zuerst wolle man sich besonders auf die Sparte Mobile Games fokussieren. Längerfristig sollen dann Videospiele ohne Zusatzkosten für Kunden in bestehende Abo-Modelle integriert werden.

PTE/Red.