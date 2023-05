Musk kündigte Funktion für Sprach- und Videoanrufe auf Twitter an

Twitter-Chef Elon Musk hat angekündigt, die Plattform bald mit einer Funktion für Sprach- und Videoanrufe auszustatten. „Dann könnt Ihr mit Menschen überall auf der Welt reden, ohne ihnen eure Telefonnummer geben zu müssen“, erklärte der Multimilliardär am Dienstag auf Twitter. Bereits von Mittwoch an würden private Direktnachrichten auf Twitter verschlüsselt, kündigte Musk darüber hinaus an.

Die Funktionen von Twitter nähern sich so weiter denen von Diensten wie Instagram, Whatsapp und Facebook an, die zum Meta-Konzern gehören. Dass Musk offenbar künftig mehr mit Meta in Konkurrenz treten will, zeigte auch ein weiterer Eintrag, in dem er den Messaging-Dienst Whatsapp als „nicht vertrauenswürdig“ schmähte.

Seit Musks Twitter-Übernahme im vergangenen Jahr für 44 Mrd. Dollar (40 Mrd. Euro) hat er zahlreiche Änderungen und neue Funktionen angekündigt und eingeführt, häufig auf chaotische Weise. Kürzlich führte er Twitter in eine neue Gesellschaft mit dem Namen X über. Unter diesem Banner soll eine Art Allround-App mit verschiedenen Funktionen von Messaging bis hin zu Bezahldiensten entstehen.

APA/Red.