MTV Video Awards

In New York sollen die MTV Video Music Awards in einer Eventhalle stattfinden. Mitte September mit großen Staraufgebot soll die Preisverleihung über die Bühne gehen. Mit dieser Trophäen- Show im Barclays Center vor Zuschauern wolle man die Rückkehr der Live- Events zelebrieren.

Noch im Vorjahr wurde das Event des US- Musiksenders MTV aufgrund der Corona- Pandemie an verschiedenen New Yorker Standorten im Freien und vor einem kleinen Live- Publikum unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften abgehalten. Viele ähnliche Veranstaltungen waren wegen der Pandemie ganz abgesagt worden.

APA/ Red.