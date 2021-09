Mit Snapchat Mathe-Aufgaben lösen

Der Schulstart in Österreich beginnt wohl mit einem Vorteil für die Schüler: Per Scan-Funktion wird ein Foto in der Snapchat-App von der zu lösenden Aufgabe geschossen. Die Anwendung soll dann das Bild analysieren, die Variablen berechnen sowie infolge die richtige Lösung ausspucken. Die App kann aber noch viel mehr. Seit Neuestem erkennt sie wohl beispielsweise verschiedene Automodelle sowie Pflanzenarten. Zudem soll Snapchat Hunderassen identifizieren können und Nährwerte bei Produkten aus dem Supermarkt erkennen.

Red.