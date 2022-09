Mit Ethnomarketing gegen den Fachkräftemangel

Der Personalmangel zieht sich nach wie vor durch alle möglichen Fachbereiche. Obwohl bereits zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns liegen, haben es viele Branchen – wie etwa die Gastronomie- oder Hotelleriesparte –noch immer nicht geschafft, sich vollends zu erholen. Für ausscheidende Mitarbeiter kann kaum Ersatz gefunden werden, folglich rücken immer mehr Berufe auf die Mangelliste des AMS.

Gleichzeitig gibt es allerdings eine überproportional hohe Arbeitslosigkeit unter Migrantinnen. Es liegt also an den Unternehmen, Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreich in ihren Betrieb zu integrieren. Hier scheitert es allerdings oft am WIE. Klassische Recruitingversuche gehen nämlich leider oftmals an der gewünschten Zielgruppe vorbei. Die Lösung: Ethnopersonalmarketing.

Mag. Oguzhan Köse hat die Notwendigkeit von Vermittlungsstrategien, die speziell auf das Ansprechen von Migrationsgruppen abzielen, längst erkannt. Der bekennende „Austro-Türke“, der zweisprachig aufgewachsen ist und beide Kulturen in sich vereint, weiß am eigenen Leib, mit welchen Problemen Migranten nach wie vor zu kämpfen haben. „Aus diesem Grunde wandte ich mich dem Ethnomarketing zu“, so der Experte für interkulturelle Kompetenz und Geschäftsführer von OK CONSULT. „Ethnopersonalmarketing ist der Schlüssel dafür, bestehendes sowie zukünftiges Personal, mit einer anderen Erstsprache als Deutsch, und Personen, die nach Österreich migriert sind, zu erreichen, zu begeistern und zu binden.“

Mit „Der Ethnoberater“ brachte der Unternehmensberater ein Buch heraus, in dem er seine Erfahrungen inkl. Best-Practise-Beispielen im Ethnomarketing weitergibt. „Ich arbeite seit Jahren im Ethnomarketing und der Bedarf steigt. In Österreich fehlt derzeit das Know-How dafür und es ist wichtig, Menschen für die Wichtigkeit von Ethnomarketing zu sensibilisieren“, so Köse.

Sein neustes Buch „Fachkräfte finden mit Ethno-Personalmarketing“ führt diesen Gedanken weiter. „Ich gebe in diesem Buch Denkanstöße und Lösungsansätze, um Fachkräfte der ethnischen Community zu erreichen, zu begeistern und zu binden.“

„Der Ethnoberater“ und „Fachkräfte finden mit Ethno-Personalmarketing“ sind in gängigen Buchhandlungen erhältlich.