Milka präsentiert Masked Personalities

Eingeladen wurde unter dem Motto Mmmax deinen Moment. Gefeiert werden sollten die Grosstafeln, die unter dem Namen Milka Mmmax die Supermärkte heimsuchen. Doch war es nun – Stichwort Fasching – eine Kostümparty oder nicht? Die Gäste jedenfalls stürmten ohne Inkognito die kleine Bar in Wien Alsergrund. Um dann vielleicht kurz zu stutzen. Immerhin schien das Personal von Milka durchaus mit Masken seiner Arbeit nachzugehen. Ob an der Bar, hinter den Turntables oder im Service.

Doch schließlich lüftete der Moderator des Abends, Jakob Glanzner, das Geheimnis um die Masked Personalities. Ganz im Stile einer großen Show wurden sie demaskiert und zum Vorschein kamen die fünf Markenbotschafter, die in Zukunft für Milka in der Öffentlichkeit antreten sollen. Bereits als Testimonial der Schokoladenmarke bekannt waren Ex-Schirennläuferin Michaela Kirchgasser und Snowboarderin Anna Gasser. Neu hinzu kommen die Ex-Profi-Fußballerin Viktoria Schnaderbeck, Fußballerin Laura Feiersinger und Snowboardcrosser Allesandro Hämmerle. „Mit dieser neuen Konstellation verlassen wir das rein Wintersport-zentrierte Engagement. Wir wollen uns als Marke weiterentwickeln und öffnen uns gegenüber neuen Perspektiven, anderen Sportarten und deren inspirierenden Vertreter*innen“, so Mondelez Österreich Marketing-Managerin Nina Mahnik zum neuen Botschafter-Quintett.