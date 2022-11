Microsoft startet „Games for Work“ für Teams

Für die eher langweiligeren Team-Meetings, hat die Software-Firma Microsoft eine Spielesammlung namens „Games for Work“ entwickelt.

Software-Riese Microsoft erläutert in einer Meldung, dass für jedes der enthaltenen Spiele mindestens zwei Personen benötig. Jedoch kann die Zahl Beteiligten bereits auf rund 250 gesteigert werden. Die damit verbundenen Titel sind angeblich auch werbefrei. Die Teilnehmenden können sich entscheiden, ob sie in Aktion beitreten oder lieber nur Zuseher sein wollen.

Produktivität wird gezielt erhöht

Laut Microsoft soll bei der neuen Idee die Produktivität der Beteiligten gesteigert werden. Durch die nebenbei gespielten Games und die Zusammenarbeit der an einem virtuellen Meeting beteiligten Mitarbeiter soll der Auslöser dafür sein.

„Spiele fördern Kreativität, Zusammenarbeit und Kommunikation auf einzigartige Weise“, betont Microsoft-Managerin Jill Braff.

Eine 2019 publizierte Studie der Brigham Young University führt Microsoft in das Meeting ein. Demnach wird durch Videospiele in Arbeitsgruppen, verglichen mit traditionellen Team-Building-Methoden die Produktivität um 20 Prozent verbessert. Am Schluss lässt Microsoft wissen,dass die App“Games for Work“ jedoch nur verfügbar ist, wenn man dafür zahlt.

PTE/Red.