MICE & Men richtet Game City aus

Nach zwei Jahren Pause soll es sich im Rathaus auch wieder abspielen. Die Gaming-Community musste zwar auf größere Zusammenkünfte verzichten, dürfte aber doch gewachsen sein. Immerhin stürmten bereits vor zwei Jahren rund 80.000 Besucher den Event. Wenn keine besonderen Auflagen ein größeres Ereignis verhindern, könnten es diesmal sogar noch mehr sein.

Der Gaming-Markt findet auch außerhalb der Community immer mehr Beachtung. Immerhin soll er 2024 nach Prognosen weltweit die 200 Milliarden Dollar-Marke überschreiten. „Die Aussteller-Liste der letzten Jahre zeigt, dass auch immer mehr branchenfremde Unternehmen Gaming für sich entdecken und das Potential in diesem stark wachsenden Markt erkennen. In Österreich bietet die Game City die mit Abstand größte Gaming-Plattform, um die Zielgruppe effizient zu erreichen“, meint Tarek Sharif, Gründer und Eigentümer von MICE & Men. „MICE & Men verfügen über Know-how im Gaming-Bereich. Und dazu kommt ihr Netzwerk im Gaming-Sektor sowie die jahrelange Erfahrung“, begründet Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WienXtra, den Zuschlag an die Eventagentur.

Die Game City findet diesmal vom 14. bis 16. Oktober am Wiener Rathausplatz und im Wiener Rathaus statt.