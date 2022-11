Meta plant Abbau von „vielen tausend“ Stellen

Wie das „Wall Street Journal“ am Sonntag unter Berufung auf Insider berichtete, plant der Facebook-Mutterkonzern Meta den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen. So stand in dem Zeitungsbericht, dass „viele tausend“ Beschäftigte von dem Stellenabbau betroffen sein könnten. Eine offizielle Ankündigung des Konzerns werde es möglicherweise bereits am Mittwoch geben.

Zu Meta gehören neben dem Onlinenetzwerk Facebook auch der Bilderdienst Instagram und der Messengerdienst WhatsApp. Weltweit hat der Konzern etwa 87.000 Beschäftigte. Im dritten Quartal verzeichnet das Unternehmen einen Einbruch des Gewinns und einen Rückgang des Umsatzes. Die Einnahmen gingen von 29 Milliarden Dollar auf 27,7 Milliarden zurück, der Gewinn halbierte sich auf 4,4 Milliarden Dollar.

Konzernchef Mark Zuckerberg hatte Ende Oktober bei der Präsentation der Quartalszahlen dennoch Optimismus verbreitet. Meta könne „das aktuelle Umfeld meistern und als noch stärkeres Unternehmen hervorgehen“, erklärte er. Wie auch andere große Internetfirmen, deren Umsatz vor allem auf Werbeeinnahmen basiert, leidet Meta derzeit darunter, dass Werbetreibende in dem eingetrübten Wirtschaftsklima ihre Marketingbudgets kürzen.

APA/ Red.