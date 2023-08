Merlicek & Partner überweisen auf die Schnelle

eps steht für Electronic Payment Standard und soll den Einkauf im Online-Shop wesentlich sicherer und einfacher gestalten. Indem einfach auf die Site der eigenen Bank weitergeleitet wird. Sofort darauf gibt`s die Zahlungsbestätigung. Und zwar nicht nur für den Kunden, sondern auch für den Verkäufer.

Die Vorteile des Zahlungssystems promotet Merlicek & Partner nun mit einem Augenzwinkern unter dem Slogan Bank sei Dank!. „eps ist als Online-Bezahltool bei den Nutzern, die die Benefits kennen, sehr beliebt und wird häufig verwendet. Jetzt geht es darum, die Nutzerschaft zu vergrößern und die Vorteile von eps einer breiteren Zielgruppe bekannt zu machen“, erläutert Peter Mayer, Geschäftsführer & Creative Director bei Merlicek & Partner, die Strategie. Die Schwerpunkt-Themen werden grafisch von eigens für die Kampagne gestalteten und animierten Illustrationen getragen. Den Auftakt bildet der Schulstart, begleitet von einer Awareness-Kampagne. Der Online-Auftritt von eps wurde passend zur Kampagne aktualisiert.

„Der Claim ist uns sofort im Kopf geblieben. Merlicek & Partner hat gekonnt strategisch unseren USP herausgearbeitet und in einem starken Claim auf den Punkt gebracht“, so Peter Gehringer, Head of Products bei PSA, zum neuen Werbeauftritt.

Credits

Auftraggeber: PSA Payment Services Austria GmbH

Geschäftsführung: Harald Flatscher, David Ostah

Head of Products: Peter Gehringer

Product Marketing Manager: Evelyn Thumb

Agentur: Merlicek & Partner Werbegesellschaft m.b.H.

Geschäftsführer & Creative Director: Peter Mayer

Text & Strategie: Tobias Federsel

Junior Art Director: Felix Nömayr

Kundenberatung: Katharina Steyrer, Catherine Schmitt

Illustration: Miguel Ángel Camprubi López