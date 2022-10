„Mei Wirt is‘ wert“ – Wiener Wirte präsentieren Kampagne

Die Wiener Wirte haben es in den letzten zwei Corona-Pandemie-Jahren schwer gehabt. Nun klopfen sie auf die Ausschank und kommen mit einer Werbekampagne um die Ecke. „Mei Wirt is‘ wert“ so der Titel für die Initiative für mehr Wertschätzung, Anerkennung und Respekt. Die Gastronomie sei nicht nur eine Dienstleistung, die Speisen und Getränke serviert. „Die Gaststube vom Stammlokal fühlt sich für viele an wie das zweite Wohnzimmer. Und ganz ehrlich, was wäre Wien ohne seine Wirtinnen und Wirte?“, so der Wiener Branchenobmann Peter Dobcak. „Die Wirtinnen und Wirte sind seit Jahrzehnten für ihre Gäste da. Wir können uns auf sie verlassen, 365 Tage im Jahr. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Wirtinnen und Wirte auch auf ihre Gäste verlassen und auf ihre Unterstützung zählen können. Denn auf die Gaststube als zweites Wohnzimmer wollen wir zukünftig nicht verzichten müssen”, so Dobcak.

Bei der heutigen Pressekonferenz rechnete er vor: Mit rund einem Drittel der Beschäftigten ist Wien das Herzstück der österreichischen Gastrolandschaft und Arbeitsplatz von zehntausenden Menschen – konkret sind es 33.500 Beschäftigte, 6.500 Wirtinnen und Wirte sowie 600 Lehrlinge.

Umgesetzt wird die Kampagne mit der Werbeagentur Kobza and the Hungry Eyes (KTHE), mitgetragen wird sie von Partnern aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie Gösser, Almdudler, Transgourmet, Ottakringer, Kotányi, Kastner und Bieder & Maier.

„Es geht nicht einfach um Lokale – wir sprechen hier von einem Kulturgut, das den Flair der ganzen Stadt mitbestimmt. Mit der Plattform „MEI WIRT IS’ WERT“ wollen wir einen wichtigen Beitrag in einer herausfordernden Zeit leisten“, so Rudi Kobza (KTHE).

APA/ Red.