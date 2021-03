Das Briefing für kreative Ideen wird heuer in Kooperation mit der weltweit führenden Naturschutzorganisation WWF (World Wildlife Fund) durchgeführt werden. Seit 60 Jahren ist die NGO in fast 100 Ländern tätig und setzt sich für den Naturschutz und den Einklang von Mensch und Umwelt ein. Mit mehr als fünf Millionen Unterstützern weltweit widmet sich der WWF der Erarbeitung wissenschaftlich fundierter Lösungen, um die Artenvielfalt der Erde zu bewahren, die Zerstörung der Umwelt zu stoppen und die Klimakrise zu bekämpfen. Die Umwelt steht vor massiven und kritischen Herausforderungen, die es zum Schutz der nächsten Generationen gemeinsam anzupacken gilt.

Junge Kommunikationstalente im Alter von 18 bis 30 Jahren (geboren am oder nach dem 5. März 1989) sind eingeladen, allein oder im Zweierteam, ihre kreative Idee laut Briefing am Freitag, den 5. März 2021, auszuarbeiten und bis 19. März 2021 online einzureichen. Die Sieger werden am 14. April 2021 auf https://www.canneslions.com präsentiert werden. Als Gewinn winkt ihnen ein Jahr lang kostenloser Zugang zu „Love The Work“ sowie eine gratis Lions-Jahresmitgliedschaft.

Weitere Informationen und das Briefing finden sich online auf https://www.canneslions.com/enter/young-lions-competitions/young-lions-live-award

4. 3. 2021 / gab