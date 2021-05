Uni Wien unter Top Ten bei Hochschulranking

In den Top 100 landete die Uni Wien zudem in der Ökologie, der Ozeanographie, den Atmosphärenwissenschaften und den Politikwissenschaften.

In den Top 100 landete die Uni Wien zudem in der Ökologie, der Ozeanographie, den Atmosphärenwissenschaften und den Politikwissenschaften. © Universität Wien/Alex Schuppich

Zwei österreichische Universitäten haben beim diesjährigen Shanghai-Fächerranking Plätze in den Top Ten erreicht: Die Uni Wien erzielte in den Kommunikationswissenschaften den siebten Platz, die Veterinärmedizinische Universität Wien in den Veterinärwissenschaften landete auf Rang acht. Bewertet wurden die einzelnen Disziplinen primär nach der Forschungsleistung. Kriterien waren unter anderem die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten in den Top-Journalen des jeweiligen Fachs, Zitierungen dieser Arbeiten, der Anteil von Arbeiten in internationaler Ko-Autorenschaft sowie Auszeichnungen.

PA/Red.