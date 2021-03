TVnow über Sky Q buchbar

RTL will für sein Streamingportal TVnow die Reichweite ausbauen und kooperiert dazu mit Sky. Ab Sommer ist der Premiumbereich von TVnow über die Plattform Sky Q buchbar, kündigten die Mediengruppe RTL Deutschland und Sky am Freitag an. Die Kooperation beinhaltet auch, dass Nutzer auf der Sky-Plattform, die viele andere Inhalte bereits integriert hat, ohne Zusatzkosten Zugriff auf die Programme der Free-TV-Sender der RTL Mediengruppe haben, die auf Abruf verfügbar sind.

APA/Red.