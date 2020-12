ProSiebenSat.1 PULS 4 unterstützt Webshops

Die Sendergruppe bietet heimischen Webshops TV-Auftritt an und übernimmt Teile der Spotproduktion.

In Zeiten der Coronakrise sind KMU-Händler und kleine österreichische Online-Händler besonders von Umsatzrückgängen betroffen. Deshalb bietet ProSiebenSat.1 PULS 4 österreichischen Webshops einen TV-Auftritt an. Das spezielle Angebot inkludiert, dass jeder Werbeeuro verdoppelt wird sowie die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe die Spotproduktion in der Höhe von 1.500 Euro übernimmt.

„Das Ziel der Aktion ist es, heimischen Webshops erstmals im TV eine Plattform und gerade in Zeiten wie diesen Unterstützung zu bieten. Das spezielle Angebot bietet die Möglichkeit, auch ohne vorhandenem Spot die Zielgruppe im TV zu erreichen und gilt für alle neuen Kunden, die ihren Webshop erstmals im TV platzieren wolle“, so Michael Stix, CCO der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe.

PA/Red.