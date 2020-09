ORF lässt TV-Liebling hochleben

Am 10. September feiert mit Harald Krassnitzer eines der erfolgreichsten Fernsehgesichter des deutschen Sprachraums 60. Geburtstag – und der ORF feiert mit. Man würdigt das verlässliche Zugpferd mit einem wahren TV-Reigen: Bereits am Samstag (5. September) wird ab 9.05 Uhr in ORF 2 „Die Geschichte von Bruno“ erzählt – einem Braunbären auf der Suche nach einem neuen Revier.

Es folgt um 11.20 Uhr die Krimikomödie „Trau niemals deiner Frau“, in der Krassnitzer neben Kollegen wie Fritz Karl und Simon Schwarz zu erleben ist. Um eine unheimliche Angetraute geht es auch in „Meine fremde Frau“ am 12. September um 20.15 Uhr in ORF 2, wobei Krassnitzer hier neben TV-Gattin Ursula Strauss mit Nicholas Ofczarek, Philipp Hochmair oder Cornelius Obonya weitere Stars neben sich weiß.

Eine bevorstehende „Hochzeit in Rom“ führt den TV-Liebling am 6. September ab 14.30 Uhr in ORF 2 in die italienische Hauptstadt, während es ihn in „Familie Wöhler auf Mallorca“ (am 9. September ab 20.15 Uhr auf ORF 2) auf die Balearen verschlägt. Natürlich ist Krassnitzer auch in seiner Paraderolle des „Tatort“-Kommissars Moritz Eisner zu erleben, wenn ebenfalls am Samstag (5. September) mit „Tod unter der Orgel“ um 22.10 Uhr in ORF 2 einer der ersten Fälle des Ermittlers wiederholt wird, bevor tags darauf zur Hauptsendezeit mit „Pumpen“ der neueste Fall des Duos Eisner/Fellner folgt.

Auch ORF III startet einen großen Filmschwerpunkt zum Geburtstagskind: In diesem Sender ist am 11. September um 20.15 Uhr die „Hochzeit in Rom“ zu sehen, der sich „Trau niemals deiner Frau“ (um 21.50 Uhr) anschließt. Am 12. September folgt ab 10.55 Uhr der Zweiteiler „Die Dickköpfe“ mit Ottfried Fischer als Leinwandpendant für Krassnitzer.

APA/red