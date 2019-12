Neuer „Studio 2“-Reiseexperte

Der ehemalige Direktor des Wiener Volkstheaters und Ex-Dancing-Star Michael Schottenberg wird ab 7. Jänner als „Studio 2“-Reiseexperte in der Rubrik „Schotti unterwegs“ von seinen Erlebnissen als Reisender berichten. Die Sendung wird jeweils am Dienstag um 17.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. Schottenberg hat seine Eindrücke von diversen Reisen bereits in drei Büchern festgehalten („Von Träumen und Schiffen: Unterwegs auf dem Frachtschiff MS Karina“, „Von neuen Welten und Abenteuern: Unterwegs in Burma“ und „Von der Bühne in die Welt: Unterwegs in Vietnam“). Außerdem führt er einen regelmäßigen Reiseblog (www.schottisreisetagebuch.at).

Das Faszinierende am Reisen ist für Schottenberg das Kennenlernen fremder Kulturen, unerwartete Begegnungen, unbekanntes Essen und das Umschiffen von Sprachbarrieren mit Kreativität. Er erklärt zudem: „Der Unterschied zwischen Reisendem und Touristen ist der, dass der Reisende seine Überzeugungen zu Hause lässt, während der andere das Gegenteil tut. Für den Touristen ist nichts so, wie er es zu Hause gewohnt ist, und der Reisende genießt, dass die Welt auf den Kopf gestellt ist.“

PA/red