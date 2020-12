Amazon Prime Video ab sofort bei Sky

Sky und Amazon kündigten heute eine neue langfristige Partnerschaft an, in deren Rahmen Prime Video ab 14. Dezember auf Sky Q, NOW TV und Sky X Geräten in ganz Europa eingeführt und die NOW TV-App auch auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs erhältlich sein wird. Kunden in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien, werden TV-Serien, Filme sowie Sport von Sky und Prime Video rechtzeitig zu Weihnachten an einem Ort sehen.

„Prime Video TV-Serien, Filme und weitere Inhalte werden neben Sky Originals und Netflix Inhalten sowie Apps wie YouTube und vielen weiteren zu sehen sein. Dadurch wird es für Kunden noch einfacher, an einem Ort auf all die Unterhaltung zuzugreifen, die sie lieben“, so Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky.

Die Prime Video App wird am 14. Dezember auf NOW TV in Großbritannien, Irland und Italien, via Sky Ticket in Deutschland sowie auf der Sky X Streaming Box in Österreich eingeführt. Die NOW TV-App startet am 14. Dezember auf ausgewählten Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs in Großbritannien und wird Anfang 2021 in Italien und Irland eingeführt.

PA/Red.