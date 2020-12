Neues Magazin „365 Tage“

Red Bull Media House Publishing entwickelte gemeinsam mit dem Team der INTERSPORT ein neues Magazin, das Lust auf sportliche Aktivität machen soll. Die redaktionelle Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Team von Bergwelten.

„Mit dem Magazin ‚365 Tage INTERSPORT‘ wollen wir den Leserinnen und Lesern nicht mehr Sport aufzwingen, sondern die Möglichkeiten aufzeigen, wie man leicht, gern und gut gelaunt jeden Tag in Bewegung bleibt – eben an jedem einzelnen Tag, mit gleich viel Spaß, an 365 Tagen im Jahr“, so Johannes Kastenhuber, Marketingleiter bei Intersport.

Kernstück des Magazins sollen persönliche Regionsportraits bilden, sowie Expertenbeiträge von bspw. Aksel Lund Svindal, Felix und Matthias. Auch Themen wie Sicherheit, Bootfitting und das richtige Training für den Pisten-Body finden im Magazin Platz. Das Magazin erscheint dreimal jährlich jeweils unter einem anderen Fokusthema mit einer Gesamtauflage von knapp 400.000 Exemplaren und ist in ausgewählten INTERSPORT-Filialen aber auch auf intersport.at erhältlich.

