Flugblatt als beliebteste Informationsquelle

Trotz digitaler Alternativen halten Österreicher Flugblätter am liebsten im Printformat in der Hand.

Bunt illustriert und informativ landet es regelmäßig in den Briefkästen vieler Österreicher und lädt auf das ein oder andere Schnäppchen ein: das Flugblatt. Dass die heimische Bevölkerung den darin gebotenen Überblick über aktuelle Rabatte und Sonderangebote in Supermarkt, Drogerie und Co. durchaus schätzt, zeigen nun die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des digitalen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent. 1000 Befragte bewerteten Bedeutung und Nutzen von Werbeprospekten. Das Ergebnis: Der Digitalisierung zum Trotz erhalten die Österreicher Flugblätter am liebsten im Print-Format. Größter Popularität erfreuen sich dabei Prospekte von Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. So gaben rund 82 Prozent der Österreicher an, zumindest fallweise die Prospekte des Lebensmittelhandels zu lesen. Um auch vermehrt Online-Aktionsplattformen zu nutzen, erwarten die Befragten einen Mehrwert durch bestimmte Zusatzfunktionen.

Bei mehr als zwei Drittel der Befragten trudeln die Flugblätter fast täglich in den eigenen Briefkasten ein. Das macht ihn mit klarem Abstand zur Hauptbezugsquelle. Und dort finden die Österreicher Prospekte auch mit Abstand am liebsten: Mehr als jeder Zweite bevorzugt den postalischen Weg, an Flugblätter zu gelangen. Bei knapp 3 von 10 Befragten sind sie außerdem als Beilage in Magazinen oder Tageszeitungen inkludiert. 17 Prozent greifen gerne zu, wenn diese im Geschäft aufliegen. Im Gegensatz dazu bezieht ein deutlich geringerer Anteil digitale Flugblätter. Immerhin knapp jeder Fünfte informiert sich hier direkt auf der Website eines Händlers, 15 Prozent auf speziellen Aktions-Plattformen und gut jeder Zehnte besitzt eine mobile App am Smartphone.

