Boy Band startet Magazin-Experiment

Die „Healthy Boy Band“ – sie besteht aus Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn – wendet sich mit dem Magazin-Experiment „The Healthy Times“ an „Freunde des sicheren Geschmacks“. Im Fokus steht das Essen in allen seinen Formen und Facetten. Die Zeitschrift steht für einen „neuen, wertebasierten Zugang rund um Nachhaltigkeit, Equality und auch Revolution“, wie es in einer Aussendung heißt. „In ‚The Healthy Times‘ finden sich Kunst genauso wie Reisen, Köche, Rezepte, Philosophie, Literatur und der Tod“, so steht es zumindest in der Aussendung.

Neben renommierten Restaurant-Kritikern sollen auch Schriftsteller, Nachwuchstalente und „Menschen zu Wort kommen, die noch nie zuvor einen Satz zu Papier gebracht haben“. Jede Ausgabe erscheint in einem grafischen Konzept der Linzer Agentur OrtnerSchinko. In der ersten Ausgabe des Magazins, das kürzlich im Verlag für moderne Kunst erschienen ist, befinden sich unter anderem beispielsweise Fotos von Thomas Albdorfer und Rade Petrasevic.

PA/red