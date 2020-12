Zwei Eurobest-Awards für Österreich

Jung von Matt/Donau und die Erste Group setzen ihren Siegeszug bei den Eurobest-Awards, nach mit Silber prämierten Igel Henry im Vorjahr, mit Hanna Bumblebee fort und holen sich Bronze in der Kategorie „Film Craft“. „Als der Spot ‚Hanna Bumblebee‘ vor ziemlich genau einem Jahr online ging, konnten wir uns noch nicht mal annähernd vorstellen, was das Jahr 2020 bringen würde. Auch nicht, dass wir damit bei einem der wichtigsten Kreativpreise Europas ausgezeichnet werden,“ so Michael Nagy von Jung von Matt/Donau.

Wien Nord Serviceplan und WienTourismus können mit der Kampagne „Unrating Vienna“ eine ihrer beiden Nominierungen in den „Creative Strategy“-Award umwandeln. Mit „Unrating Vienna“ gingen Agentur und Auftraggeber in die Offensive und sagen Negativbewertungen, auf deren Subjektivität und inadäquate Darstellung Menschen bei ihrer Urlaubsplanung zu oft vertrauen, den Kampf an.

„Die Auszeichnung für eine Tourismuskampagne ist derzeit besonders motivierend, weil Sie uns auf die Zeit nach der Pandemie blicken lässt. Insbesondere im Städtetourismus wird im kommenden Jahr kreative Exzellenz gefragt sein, um die Reiselust der Menschen wieder zu stimulieren. Das Team von Wien Nord Serviceplan freut sich riesig über die Auszeichnung“, so Edmund Hochleitner von Wien Nord Serviceplan.

Die Preisträger der Grands Prix und Special Awards werden am 10. Dezember 2020 bekanntgegeben. Die Veröffentlichung der Siegerarbeiten erfolgt auf der Website von „Eurobest Unwrapped“. Die Arbeiten werden nach ihrer Veröffentlichung auf „The Work“ zur Verfügung stehen. „The Work“ ist die Lern- und Informationsplattform von Lions, die über 200.000 Arbeiten aus der ganzen Welt sowie 1.600 Vorträge aus einer Dekade der Cannes Lions umfasst.

© Erste Group/Youtube

PA/Red.