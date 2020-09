Online-Voting für IAA Audience Corona Award

Ab sofort können Mitglieder des IAA (International Advertising Association) für den Publikumspreis, der von der ORF-TVthek gehostet ist, ausnahmsweise online abstimmen. Bisher wurde die beliebteste Werbekampagne aus allen EFFIE-PreisträgerInnen im Rahmen der EFFIE-Gala von den Gästen per Live-Voting gewählt. Dies ist dieses Jahr auf Grund der Covid-19 Pandemie nicht möglich. 14 Kampagnen, die seit Mitte März mit Bezug zur Coronakrise erschienen sind, und von Unternehmen, Agenturen, NGOs, NPOs etc. eingereicht wurden, stellen sich der Wahl.

Für die besondere Auszeichnung wurden herausragende Werbekampagnen gesucht, die aufgezeigt haben, wie rasches Denken und Handeln, kreative Ideen, Solidarität und gegenseitige Unterstützung, Mitgefühl, Aufrufe zur Einhaltung der Maßnahmen zum Schutz aller, direkte oder indirekte Hilfe und Ähnliches dazu beitragen, Probleme zu lösen, mit denen sich Menschen in Zeiten der COVID-19-Pandemie konfrontiert sehen. Das digitale Voting endet am 15. Oktober 2020.

„Gerade heuer – im so schwierigen Corona-Jahr 2020 – war und ist es uns ein besonderes Anliegen, diesen Preis der aktuellen Situation zu widmen und zu zeigen, welchen Spirit und welche Wirkung positive, werbliche Kommunikation hat. Marken können gerade in Zeiten wie diesen reüssieren, wenn sie zeigen, dass Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrgenommen und ein starker Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet wird. Die zahlreichen Einreichungen zum ‚IAA Audience Corona Award powered by ORF-TVthek‘, haben dies in beindruckender und kreativer Weise gezeigt“, meint Thomas Prantner, IAA-Vizepräsident und stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien.

