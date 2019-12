IDEAL Live Marketing erhielt Silber-Medaille

Die Agentur IDEAL Live Marketing gestaltete 2019 für das Kaufhaus Gerngross, das sein 140-jähriges Bestehen feierte, ein Kunstfestival unter dem Motto „Ich bin gern großARTig“. Dabei wurde der Innenbereich des Gerngross von Juni bis September 2019 in einen öffentlichen Kunstraum verwandelt. Kürzlich erhielt dafür die Marketing-Firma beim Austrian Event Award in der Kategorie „Gesamtkommunikation“ eine Silber-Medaille im Design-Center Linz.

Mit einer 360-Grad-Kampagne für Gerngross sollen die Leute von der Straße in das Innere des Kaufhauses geleitet werden. Das Unternehmen setzte dabei auf „Airworks“ und großformatige Kunst. Im Juli und August präsentierten Emanuel Jesse und Philomena Pichler ihre Interpretationen zum Leitgedanken „Ich bin gern großARTig“, im September Rudi Holdhaus und Michael Pendry. Das Festival wurde mittels Gewista-Citylights, Postwurf, Balloon-Promotoren, Merchandise (Jutetaschen mit Künstlermotiven), Social Media, Medienkooperationen und PR-Begleitung in Zusammenarbeit mit leisure communciations beworben. Allein im Printbereich seien so über drei Millionen Kontakte erreicht werden. Der dabei generierte Werbewert lag laut der Aussendung über dem dreifachen des Gesamtbudgets.

PA/red