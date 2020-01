ORF-Teletext feiert 40er

Dienst startete am 21. Jänner 1980 als Versuchsprogramm – 2019 hatte er 464.000 Leser pro Tag.

Der ORF Teletext feiert sein 40-jähriges Bestehen. Am 21. Jänner 1980 startete der ORF als erste europäische TV-Station den Teletext als Versuchsprogramm mit 64 Seiten und nur auf etwa 500 teletextfähigen TV-Geräten in ganz Österreich abrufbar, heißt es in einer Aussendung des ORF. Heute umfasst der Teletext 1.500 Seiten und ist unter anderem auch über das Internet, ORF Smart und eine App abrufbar.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz dazu: „Der ORF Teletext ist 40, und er ist ein Medienphänomen. Gerade in der heutigen, immer schnelllebigeren Zeit, werden seine Stärken wieder zum Asset – ein rascher News-Überblick, auf das Wesentliche fokussierte Kurzinfos und sofort verfügbare Serviceinfos.“

ORF Online und Teletext GmbH-Geschäftsführer Karl Pachner fügt hinzu: „Auch im Zeitalter des Klickens und Wischens ist der ORF Teletext eines der meistgenutzten Medienangebote Österreichs geblieben.“

Laut AGTT/GfK TELETEST hatte das Medium 2019 464.000 Leserinnen und Leser pro Tag, 1,014 Millionen pro Woche und 1,480 Millionen pro Monat. Der Marktanteil betrug 63,7 Prozent. 3,9 Millionen Visits pro Monat verzeichnete die Teletext-Webseite laut einer ORF-internen Statistik und die App wurde bisher 170.000 Mal heruntergeladen.

APA / RED