WhatsApp testet neues Feature

Facebook-Tochter WhatsApp ermöglicht es Android-Usern bald, ihren Kontakten stumme Videos zu schicken. Anwendern soll es so möglich werden, vor dem Senden die Tonspur von Inhalten zu entfernen. Dieses Feature würde ihnen das ansonsten übliche Umwandeln von Videos in GIFs ersparen.

Kein Qualitätsverlust

„Das Feature wird in einem zukünftigen Update verfügbar sein. User können damit ein Video stumm schalten, bevor sie es entweder an Kontakte oder als ein Status-Update verschicken“, heißt es in einem Bericht von „WABetaInfo“. User müssten nur auf ein Lautsprecher-Symbol klicken, um die Tonspur zu entfernen. WhatsApp testet das Feature aber momentan noch. Es ist in einem Beta-Update für Android enthalten, User können es aber noch nicht verwenden.

Um anderen ein stummes Video zu schicken, müssen WhatsApp-Anwender sie momentan noch in GIFs umwandeln. Allerdings ist das nur bei Inhalten möglich, die unter sechs Sekunden lang sind. Außerdem reduziert die Umwandlung meistens die Qualität der Videos. Mit dem neuen Feature soll es möglich werden, einen GIF-Ersatz ohne Qualitätsverluste zu senden.

Features für mehr User

Neben den stummen Videos will WhatsApp will im Augenblick mehrere neue Features zu einer größeren Zahl von Anwendern bringen. Beispielsweise sollen mit einem neuen Update mehr User die Möglichkeit erhalten, verschwindende Nachrichten zu senden. Auch soll es mehr Optionen für die Hintergründe von Chats geben. So sollen Nutzer für einzelne Gespräche individuelle Wallpaper einstellen und auch bestimmen können, wie transparent diese sind.