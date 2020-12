WhatsApp bringt Anrufe auf den Desktop

Facebook-Tochter WhatsApp will bald Sprach- und Videoanrufe auf ihre Desktop-Version bringen. Nutzer sollen dadurch entweder mit einzelnen Kontakten oder Gruppen über ihren Computer sprechen können. Auch professionelle Videokonferenzen sollen so möglich sein. Das Feature befindet sich momentan in der Beta-Testphase.

Gruppen-Calls via Desktop

Entdeckt wurde die neue Anwendung von „The Guardian“-Journalist Alex Hern, der Teil der Testgruppe ist und einen Screenshot auf Twitter geteilt hat. Anwender haben auf der Desktop-Version von WhatsApp die Möglichkeit, ihre Kontakte aufzurufen. Zwei Buttons lösen entweder einen Audio- oder einen Video-Call auf.

Nutzer sollen innerhalb von Anrufen zwischen der Video- und der Sprachversion wechseln können. WhatsApp arbeitet auch an Gruppenanrufen auf der Desktop-Version. Dadurch könnten User digitale Konferenzen abhalten, ohne ein Passwort für alle Teilnehmer festlegen zu müssen. Es ist noch unklar, wann das Feature für alle User verfügbar ist.

Arbeit an vielen Neuerungen

Zurzeit arbeitet WhatsApp an vielen Neuerungen, um Anwendern mehr Möglichkeiten zu bieten. Neben verschwindenden Nachrichten und dem Senden von stummen Videos lässt die Messaging-App ihre Anwender neuerdings auch eigene Wallpaper für individuelle Chats erstellen.

PT/Red