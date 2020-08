Relaunch von Facebook

Während es bisher bei Facebook immer wieder nur kleine Änderungen im Layout gab, kündigt das Unternehmen in diesem Fall einen kompletten Relaunch der Website an. Ab 1. September wird die Anordnung der verschiedenen Bereiche geändert. Symbole, Beschreibungen und das Facebook-Logo werden vergrößert. Außerdem wird ein beliebtes Feature, das es bei WhatsApp bereits gibt, der Darkmode, auch in Facebook möglich sein. Insgesamt soll die Plattform heller und „moderner“ wirken. Es wird mehr Mut zu Weißräumen bestehen, die blauen Elemente sollen in den Hintergrund treten.

Das neue Design basiert in erster Linie auf die Erfahrung der Nutzer. Viele User konnten das neue Facebook bereits mehrere Monate testen. Dabei gab es vor allem bezüglich der Übersichtlichkeit auf der Website auch Kritik. In jedem Fall ist jedoch ab 1. September der Relaunch abgeschlossen und die neu gestaltete Plattform für alle gültig.

PA/red