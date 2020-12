Oeticket ermöglicht bezahltes Streaming

Die Gratiskultur im Internet hilft der Kulturbranche, ihre Zielgruppe auch während der behördlich verordneten Schließungen zu erreichen. Sie schlägt jedoch mit teils hohen Kosten zu Buche: Aufwändig aufbereitete Digitalinhalte verursachen zusätzliche Kosten in diesem wirtschaftlich herausfordernden Jahr. oeticket bietet nun die Möglichkeit, professionelle Digitalinhalte zu monetarisieren und erweitert ihr bewährtes Ticketingsystem um Onlineevents. Dabei übernimmt die CTS-Eventim-Tocher Promotion, Kartenvertrieb, Abrechnung und Einlassmanagement und stellt gemeinsam mit Vimeo eine sichere Streamingplattform hinter der Paywall zur Verfügung. Die Inhalte kommen weiterhin von der Kulturinstitution oder den Veranstaltern selbst.

Den Auftakt der bezahlpflichtigen Onlinekonzerte setzt der Musikverein in Graz am 12. Dezember 2020, um 19.30 Uhr, mit dem Orchesterkonzert der von Michael Werba gegründeten Philharmonia-Akademie Wien unter dem Dirigat von Oksana Lyniv.

„In diesen schwierigen Zeiten bieten wir unserem Musikvereins-Publikum und Musikinteressierten weltweit gemeinsam mit oeticket eine denkbar einfache Möglichkeit, herausragende Konzerte zu einem sehr fairen Preis zuhause zu konsumieren. Diese Kooperation ist zukunftsweisend und ein Schritt zu einem dualen Bühnenerlebnis“, so Michael Nemeth, Generalsekretär des Musikvereins für Steiermark.

Der Eintritt zum Onlinekonzert beträgt fünf Euro. Tickets sind ab sofort auf oeticket.com erhältlich.

PA/Red