Neuer Shop-Tab bei Instagram

Instagram launchte im Sommer diesen Jahres eine in die App integrierte Shopping-Option namens Instagram Shop. Sie sollte es Unternehmen leichter machen, ihre Produkte zu präsentieren. Nun wird ein neuer Shop Tab in die Hauptnavigationsleiste integriert. User können so Trends von Marken und Creatorn im Instagram Shop entdecke. Unternehmen können im Instagram Shop vorgestellt werden, indem sie Produkte in ihren Inhalten markieren und Collections ihrer Produkte in ihrem Shop auf Instagram erstellen, so Instagram in einer Aussendung.

Mit Instagram Shop sowie dem neu eingeführten Shop Tab will Instagram „eine Infrastruktur für Unternehmen als auch Creator schaffen, die es ihnen erlaubt schnell und einfach ihr Geschäft in die digitale Welt zu verlagern und ein virtuelles Schaufenster zu erstellen.“ Auch der Reels Tab soll in die Hauptnavigationsleiste integriert werden.

PA/Red