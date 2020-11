Neue Plattform „Lions – The Home of Creativity“

Das Kreativitätsfest in Cannes stellt die besten eingereichten Kampagnen online zur Verfügung.

Seit 1954 wird das Cannes Lions International Festival of Creativity jährlich durchgeführt. Durch die Löwen-Auszeichnung kreativer Exzellenz in Werbung und Kommunikation setzt Cannes Lions weltweit neue Maßstäbe in der Kreativwirtschaft. Seit 2020 umfasst das Portfolio neben dem Festival und der Award-Verleihung auch das Archiv „The Work“, indem die 200.000 besten Kampagnen seit 1954 als digitale Informationsquelle zur Verfügung stehen. Jetzt kam mit „Lions live“ noch eine digitale Wissensplattform hinzu, die ganzjährig kostenlos abrufbare Lernmöglichkeiten für den persönlichen Weitblick liefert. Darüber hinaus bietet Cannes Lions beratende Dienste für die Kreativwirtschaft.

Für die Launchkampagne kooperierte Lions mit fünf international führenden Kreativlegenden. In inspirierenden Videos unterstreichen Chaka Sobhani (Leo Burnett London),Josy Paul (BBDO India), Tea Uglow (Google Creative Lab Sydney), PJ Pereira (Pereira O’Dell) und Yang Yeo (Hakuhodo International) – die Bedeutung von Kreativität und ihre Relevanz Themen, die die Welt bewegen, voranzutreiben. Die neue Plattform von „Lions – The Home of Creativity“ findet sich auf www.lionscreativity.com.

„Es ist Zeit, unser breites Angebot unter einem neuen Dach zu vereinen, damit wir diejenigen besser unterstützen können, die nach Spitzenleistungen streben“, so Cannes-Lions-Geschäftsführer Simon Cook und Vorstand Philip Thomas. Sie ergänzen: „Unsere Marke hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, aber eines ist unverändert geblieben; der Löwe. 1954 stand der Löwe für die Trophäe. Ab sofort ist er das Symbol für all das, was wir zur Förderung der Kreativschaffenden leisten.“

PA/red