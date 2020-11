Instagram stoppt neue Hashtags in den USA

Die Social-Media-Plattform Instagram zeigt vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag (3. November) keine kürzlich hinzugefügten Hashtags mehr. Normalerweise können User in zwei Tabs entweder nach den beliebtesten oder neuesten Schlagwörtern suchen. Um aber Fehlinformationen am Wahltag zu verhindern, können Nutzer in den USA weiterhin die Top-Hashtags sehen, aber nicht die neuesten.

„Wir entfernen den Tab vorübergehend. Das tun wir, um die Verbreitung von möglicherweise schädlichen Inhalten in Echtzeit zu verhindern, die sich um die Wahl drehen“, erklärt das Instagram-Team. Bei diesen Maßnahmen gehe es vor allem darum, eine verfrühte Siegeserklärung zu verhindern.

Instagram-Mutter Facebook setzt momentan verschiedene Maßnahmen ein, um Fehlinformationen bei der US-Wahl zu bremsen. Auf beiden Plattformen wurden im Wahlkampf etwa 120.000 Postings entfernt, die gegen die Richtlinien in Bezug auf Manipulation des politischen Prozesses verstoßen haben. Zudem durften die Kampagnen-Teams von Donald Trump und Joe Biden in der Woche vor der Wahl auch keine neuen Anzeigen mehr auf Facebook oder Instagram schalten.

Pressetext/Red