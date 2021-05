House of Web und EHF bringen Handball aufs Handy

Mit seinem jüngsten Start-Up, House of Web, will Jagerhofer eine informative und benutzerfreundliche App für Handball-Fans auf den Markt bringen. Dafür arbeitet man mit der Europäischen Handballföderation (EHF) zusammen. Die App soll den Benutzern einen Überblick über alle Spiele der EHF-Bewerbe bieten. Zentrale Bedeutung haben die Integration von EHFTV sowie die Verlinkung zu Match-Details inklusive Live Scores, Club- und Spielerinformationen. Darüber hinaus sollen Nutzer die Möglichkeit haben ihren Lieblingsverein und -bewerb auszuwählen und die App somit zu personalisieren. „Die App wird für die gängigen Plattformen, iOS und Android sowie für Tablets nativ, also von Null an maßgeschneidert und programmiert“, heißt es in einer Presseaussendung.

PA/red