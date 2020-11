„Guides“: Instagram launcht neues Feature

Instagram erweiterte am 17.11. die Guides-Funktion. Damit sollen User Produkte, Orte und Beiträge von ihren Lieblingsaccounts auf Instagram noch einfacher finden, auswählen und teilen. Die Einführung des neuen Features fand bereits im Mai statt. In Reaktion auf die Nachfrage in der Community und den Bitten, die Verfügbarkeit auszuweiten, stehen Guides, nach einigen Optimierungen, jetzt allen Nutzern zur Verfügung. Auf den Profilen befindet sich der neue Tab neben den Reitern „Posts“, „Erwähnungen“ und „IGTV“.

Mit Guides können Nutzende Inhalte zu einem bestimmten Thema zusammenstellen. Instagram gibt den Usern damit, ähnlich wie auf der Inspirationsplattform Pinterest, eine Möglichkeit, Kollektionen zu einem bestimmten Thema mit ihren Followern zu teilen. Zusätzlich können kurze Texte zur Beschreibung des Instagram Guides angefertigt werden.

PA/Red