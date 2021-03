Internetgigant kündigt sieben Mrd. Dollar. Investment an.

Der Technologieriese Google will heuer über sieben Milliarden Dollar (knapp sechs Milliarden Euro) in Büros und Datenzentren in den USA investieren.

Eine Milliarde davon soll nach Kalifornien fließen. Im Rahmen der Investitionen sollen 10.000 neue Vollzeit-Jobs bei Google entstehen, sagte Sundar Pichai, Chef des Google-Mutterkonzerns Alphabet.

APA/Red.