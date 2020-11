Facebook launcht Kampagne für Grippeimpfung

Der Social Media-Konzern stellt allgemeine Informationen dazu auch in Österreich bereit

Da Gesundheitsbehörden weltweit gerade in diesem Jahr die Grippeschutzimpfung für besonders wichtig erachten, unterstützt Facebook dieses Bemühen mit einer eigenen Kampagne. So stellt der Social Media-Konzern jetzt allgemeine Informationen dazu und über die Verfügbarkeit des Grippe-Impfstoffes in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie weiteren 27 EMEA-Ländern zur Verfügung.

„Darüber hinaus werden wir im News Feed und im Covid-19 Informationszentrum mit Hinweisen an die Grippeschutzimpfung erinnern, die Menschen mit anderen teilen können. Zudem werden wir auf Ressourcen von Gesundheitsbehörden verweisen“, lautet es in einem Blogbeitrag von Facebook.

Facebook hat erst kürzlich angekündigt, alle Anzeigen auf seinen Seiten zu verbieten, die sich gegen Impfungen aussprechen.

PA/red