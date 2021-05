Facebook droht EU-Wettbewerbsverfahren

Insidern zufolge dürfte das weltgrößte Internetnetzwerk Facebook in den kommenden Wochen das erste Mal mit Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht in der Europäischen Union konfrontiert werden. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person stehen Beschwerden von Konkurrenten des Marktplatz-Geschäfts im Zentrum. Das Marktplatz-Geschäft des US-Technologiekonzerns zählt inzwischen 800 Millionen Nutzer in 70 Ländern. Kleinanzeigen-Anbieter haben sich Insidern zufolge beschwert, dass Facebook seine Marktmacht ausnutzt, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

APA/red