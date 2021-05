DE: Urheberrechtsreform beschlossen

Für Urheber, Internetnutzer und Plattformbetreiber wird es in Deutschland voraussichtlich vom 7. Juni an neue Regeln zum Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken geben. Der Bundesrat billigte am Freitag die in Teilen umstrittene Urheberrechtsreform . Das Gesetz muss nun noch dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt werden.