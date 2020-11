TikTok kooperiert mit Shopify

TikTok kündigte eine neue globale Partnerschaft mit der E-Commerce-Plattform Shopify an und investiert so weiter in den Social Commerce. Mit dem Deal soll den über 1 Million Händlern von Shopify erleichtert werden, das jüngere Publikum von TikTok zu erreichen. Die Partnerschaft wird zudem um andere In-App-Einkaufsfunktionen erweitert, so die Unternehmen.

Künftig können Shopify-Händler ihre TikTok-Marketingkampagnen direkt über das Shopify-Dashboard erstellen, ausführen und optimieren, indem sie die neue TikTok-Kanal-App aus dem Shopify App Store installieren. Nach der Installation haben Händler über den TikTok For Business Ads Manager Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Mit diesen Werbetools sollen Händler native, gemeinsam nutzbare Inhalte erstellen können, die ihre Produkte in In-Feed-Videoanzeigen verwandeln. Händler können ihre Zielgruppen nach Geschlecht, Alter, Nutzerverhalten und Videokategorie ansprechen und anschließend die Leistung der Kampagne im Laufe der Zeit verfolgen.

