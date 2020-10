Strategien zur Krisenbewältigung

© The Digital Six

Logo von "The Digital Six"

Logo von "The Digital Six" © The Digital Six

Im Frühjahr 2020 haben sich sechs Experten aus verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen zusammengeschlossen und die Arbeitsgemeinschaft „The Digital Six“ gegründet. Jetzt bieten sie sieben Webinare an mit den wichtigsten Strategien zur Bewältigung der derzeitigen Coronakrise. Dabei werden praktische Lösungsansätze für die brennendsten Probleme in der Markteinschätzung, des Vertriebs, Marketings und Mitarbeiter-Coachings geliefert. Darunter werden Themen wie „Warum jetzt Experten wichtig sind“, „Vom Tief zum Hoch – Proaktiv aus der Krise“ oder „Marketing-Kommunikation in Krisenzeiten“ behandelt. Die Webinare können auf der Homepage der Digital Six abgerufen werden.

Um das aktuelle Angebot einem großen Interessentenkreis bekannt zu machen, findet derzeit eine Social-Media Informations-Kampagne mit Schwerpunkten in LinkedIn und Facebook statt. Interessenten an den Lösungsvorschlägen der Experten können sich auf der Homepage von „The Digital Six“ oder unter der Telefonnummer 0664/10 22291 melden. Die ersten 20 Minuten der Beratungsleistungen sind kostenlos.

Das Team setzt sich zusammen aus Volkmar Iro (Experte für Strategie, Marketing und Vertrieb), Gerhard Puttner (Experte für Werbung und Public Relations), Ernestine Berger (Expertin für Markt und Meinungsforschung), Christina M. Beran (Expertin für Wirtschaftspsychologie), Martin Sternsberger (Experte für Internet) und Erich Hammerschmid (Experte für Marketing-Kommunikation).

red