Postkarte kann Offline Marketing revolutionieren

Studien und Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass die Menschen viel zu wenig Abstand von ihrem Smartphone nehmen. Und trotzdem oder gerade deswegen hat gutes Offline Marketing eine große Wirkung. Dabei zählt das Format des Mediums und die Umgebung, in der sich die Zielgruppe befindet, wenn sie mit einer Kampagne abseits der Bildschirme konfrontiert wird.

Eine gesunde Kombination aus Online- und Print-Kanälen kann bei der Umsetzung des Marketingziels Wunder bewirken. Gleiches muss nicht immer mit Gleichem beworben werden: Selbst, wenn das Produkt oder die Dienstleistung im Internet angeboten wird, lohnt es sich, neben Google Adsense und E-Mail-Kampagnen, auch im Offline-Channel auf sich aufmerksam zu machen.

Imageträger Postkarte

Postkarten Marketing ist facettenreich und lässt sich durch das B2B-Portal von Postando ganz einfach abwickeln. Tausende Kontakte können, so das Unternehmen, qualitativ erreicht werden. Einer der wichtigsten Faktoren in der Neu- und Bestandskundenkommunikation ist die individualisierte Ansprache, die sich durch Textbausteine im Postando Businessportal sicherstellen lässt. Nun kommt es nur noch auf den Mehrwert an, den das Unternehmen seinen Kunden in der Postkarte anbietet: Sei es ein Rabattcode, eine Einladung zu einer besonderen Veranstaltung oder ein Treuebonus. Mit diesen Features kann die Postkarte ein wichtiges Element im Marketing-Mix für 2020 sein.