Neues Marketing-Management bei IKEA

Ikea Österreich verstärkt seine Marketing-Abteilung mit zwei Neuzugängen: John Oakley ist bereits seit 3. August neuer Marketing Manager des Möbelhauses. Timo Schmid, der zuletzt bei Huawei als Business Development Manager & App-Gallery Marketing Manager tätig war, wird künftig als Marketing Communications Manager fungieren.

Der gebürtige Brite Oakley studierte Marketing in Bournemouth. Seit 1999 lebt er aber in Österreich, und war bereits in verschiedenen Medienunternehmen und Agenturen wie Mindshare, IPG, MediaCom, media.at und Omnimedia im Management-Bereich tätig. Von März 2018 bis Juli 2020 war Oakley Managing Director der Mediaagentur Initiative in Wien.

Schmid startete seine Karriere nach der Ausbildung an der Vienna International School und der University of Lincoln bei der Starcom MediaVest Group in London als Account Director. Danach war er eine kurze Zeit bei Publicis Media in London tätig, bevor er nach Österreich zurückkam. Denn von Juli 2016 bis April 2020 arbeitete er in verschiedenen Funktionen, vor allem aber als Brand Manager, bei Red Bull.

PA/red