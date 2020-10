Neue Gaming & eSports Experten-Unit bei sdo

Styria digital one will Unternehmen Marktverständnis für eSports vermitteln.

Gaming und eSports wurden für die junge Generation bereits zu einem wichtigen Zeitvertreib. Um die junge Zielgruppe zu erreichen, ist es also notwendig den Überblick über die darin tätigen Marken zu bewahren. Um das besser bewerkstelligen zu können, gründete die Vermarktungsgemeinschaft styria digital one (sdo) die Experten-Unit „Beyond Gaming“. Sie soll erste Anlaufstelle im Bereich Gaming & eSports für alle werbetreibenden Kunden in Österreich werden. „Beyond Gaming“ will mit viel Insider-Wissen allen Interessierten helfen, den Markt besser zu verstehen.

„Ohne Blabla, dafür mit viel Transparenz, Authentizität und aus tiefer Überzeugung“ will sdo laut einer Aussendung individuelle Kampagnen für Unternehmen entwickeln. „Gaming ist eine Freizeitbeschäftigung für die breite Masse ohne Ligen und organisierte Wettkämpfe, eSports ist die Spitze – kompetitives und zumeist professionelles Computerspielen, das von Aktiven als Leistungssport betrieben wird – mit organisierten Wettkämpfen und Events“, erklärt Pierre Greber, Head of Sales der styria digital one. „Die weltweiten Zahlen sind beachtlich: 2,69 Milliarden aktive Gamer gibt es rund um den Globus, das ist immerhin ein Drittel der Weltbevölkerung.“

„50 Prozent der unter 25-Jährigen interessieren sich stark für eSports. Und unglaubliche 5,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind selbst Gamer“, erklärt Maximilian Ratzenböck, Gaming & eSports Consultant bei Beyond Gaming. „Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher spielt sogar täglich, vor allem in der Zielgruppe bis 19 Jahre. Und 54 Prozent der 14- bis 55-Jährigen spielen zumindest einmal pro Woche“, so Ratzenböck weiter. Daher sind auch die Werbemöglichkeiten für diese Zielgruppe sehr vielfältig.

PA/red