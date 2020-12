Bessere Marketingmaßnahmen durch neues Start Up

Die beiden Unternehmensberater Norbert Mach und Ferdinand Schönburg gründeten kürzlich das Beratungsunternehmen Corestad. Sie bieten vor allem eine ROI Optimierung und eine Datenmanagement-Analyse an, die zielgerichtete Marketingmaßnahmen auf einen neuen Level bringen. Als Ergebnis ihrer Beratungstätigkeiten versprechen die beiden Gründer neben optimierten Marketingbudgets, besseres Verständnis von Kunden und tiefere Einblicke und Erkenntnisse in ihre Effizienz durch maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Business Intelligence.

Zur Verbesserung der Kundenansprache und damit zu einer effizienteren Marketinggestaltung bietet die Analyse und Segmentierung des Kundenstamms gute Möglichkeiten. Die Planung und Gestaltung einer nachhaltigen und zuverlässigen Datenstruktur ist ein weiterer Ausgangspunkt für die Arbeit des Beraterteams. Hier werden Systeme implementiert, die der internen Speicherung und Zusammenführung der diversen Datenquellen und der Erschließung innovativer Datenquellen für Unternehmen dienen. Auch die Reinigung und Sortierung bestehender Datensätze gehören dazu. So kommt letztendlich Ordnung in die schiere Menge an Daten und man verhindert sogenannte Datensilos.

Zu den Klienten von Corestad zählen vom Start weg prominente Brands aus den Bereichen Mode, Unterhaltung, Glücksspiel, Agenturen, Immobilien und mehr. Zu den größten Erfolgen zählen etwa die 80%ige Erhöhung des ROIs für eine MedTech Company, die Verdopplung der Conversion Rate eines Glücksspielunternehmens und einem 600%igen Anstieg der Conversion digitaler Leads eines Immobilien Unternehmens nach gemeinsamen Optimierungsprojekte.

„Jedes Unternehmen generiert eine große Menge an Daten. Wenn diese richtig strukturiert und zielgerichtet eingebunden werden, kann daraus ein riesen Mehrwert geschaffen werden. Durch optimiertes Marketing, Produktplatzierung anhand konkreter Nachfrage und einer zuverlässigen internen Prozessstruktur können Chancen für zukünftiges Wachstum generiert werden. Auf diese Weise können Unternehmen auch Kriesenzeiten ohne Ressourcen und Geld zu verschwenden meistern und das branchenübergreifend“, erklärt Managing Director Ferdinand Schönburg das Angebot, das sich an mittelständische Unternehmen genauso wie an internationale Großkonzerne mit Schwerpunkt im DACH-Raum richtet.

PA/red