Zalando-Kampagne „Ready for Winter“

Zalando präsentiert die neue Kampagne „Ready For Winter” für die adidas COLD.RDY Sportswear-Kollektion. Die Linie aus einem Mix von Style und High-Tech-Wear wird von Palina Rojinski und Wincent Weiss verkörpert. Die beiden mode- und sportaffinen Stars erwecken das Konzept von zum Leben: Weiss, einer der bekanntesten Popsänger Deutschlands, verkörpert den Fitnessgeist und kombiniert sein Training mit Lauf- und Boxelementen. Die talentierte deutsch-russische Moderatorin, Schauspielerin und ehemalige Profisportlerin Rojinski gewann als Teenager Medaillen für das deutsche Team in rhythmischer Sportgymnastik. Sie zeigt sich häufig in intensiven Yoga-Sessions auf ihren Social Media Kanälen und unterstreicht den Fashion Aspekt der Zalando x adidas Kampagne.

Die Kampagne wird am 16. Oktober auf allen online Kanälen von Zalando und adidas sowie offline in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich, Italien, der Schweiz und Belgien präsentiert. Darüber hinaus werden die beiden Talente den Kampagnen-Content auf ihren Social Media Kanälen veröffentlichen.

PA/Red