&US kreiert neue Kampagne für DONAU Versicherung

Die Wiener Growth Consultancy &US startete dieser Tage mit der neu gestalteten Werbeschiene für die DONAU Versicherung, die mit dem neuen Element „Ja“ die „So stell ich mir das vor“-Kampagne des Frühjahrs fortsetzt. Die Botschaft wird in verschiedenen Varianten mit klaren und positiven Antworten, welche die Bedürfnisse der etwa 700.000 Kunden der DONAU Versicherung adressieren, nach außen getragen: Von „Ja, wir hören zu“ und „Ja, mit uns kann man reden“, über „Ja, wir sind in Ihrer Nähe“ und „Ja, wir kümmern uns um Ihr Recht“ bis hin zu „Ja, wir schützen Ihr Zuhause“ oder „Ja, wir wollen, dass Ihr Vermögen sicher wächst“. Die Kampagne läuft ab Mitte August vorrangig im TV, auf Plakaten sowie in reichweitenstarken Onlinemedien. Konzipiert haben die Werbung die kreativen Köpfe von &US.

„Das starke und positive Kampagnenelement ‚Ja‘ setzt den Markenclaim der DONAU optimal in den Vordergrund und bringt die aufmerksamkeitsstarke Positionierung der DONAU als kunden- und serviceorientierte Versicherung auf den Punkt. Bereits mit der letzten Kampagne erreichte die DONAU eine deutliche Steigerung der Bekanntheit – dieses Wachstum wollen wir nun nachhaltig weiterentwickeln“, erklärt Kosa dazu.

Zu den Hintergründen und Zielen der Kampagne sagt Reinhard Gojer, Vertriebsvorstand der DONAU: „Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt. Mit dem ‚Ja‘ unterstreichen wir die positive und unterstützende Haltung, die wir gegenüber unseren Kunden leben. Als regionaler, österreichischer Versicherer sind wir nahe bei unseren Kunden, hören aufmerksam zu, geben klare Antworten und verstehen die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden. Wir sind für alle Versicherungs- und Vorsorgeanliegen ein verlässlicher Partner.“

Das Unternehmen &US rund um die Geschäftsführer Helmut Kosa und Erich Silhanek ist eine Kombination von Werbeagentur und Unternehmensberatung für Marketing und Vertrieb.

PA/red