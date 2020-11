Snoop Dogg steht auf SodaStream

Die Wassersprudlermarke SodaStream hat am 18.11. seine diesjährige Weihnachtskampagne vorgestellt: Als Testimonial für den Spot ist Hip-Hop-Legende Snoop Dogg im Einsatz. Gezeigt wird, dass Weihnachten dieses Jahr anders verläuft wie sonst: Familien bleiben gemütlich zu Hause anstatt zu vereisen und große Pläne zu schmieden. Sie verbringen die Zeit mit Kekse-Backen oder mit dem Sitzen bei Tisch – auch wenn es dem einen oder anderen heutzutage schwer fällt, den Blick von Smartphones und Co. zu wenden. Im Video sitzt Snoops gesamte Familie am Festtagstisch und alle tragen sein Gesicht – vom Kind bis zum Hund.

SodaStream hat auch dieses Mal wieder eine Umweltbotschaft hineinverpackt: Snoop Dogg ruft mit einer Meeresschildkröte dazu auf, auf Mehrweg-Produkte umzusteigen und damit einen Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Regie führte bei dem Video Jake Szymanski, der bereits bei Produktionen wie „Mike and Dave Need Wedding Dates“ und „The Package“ als Regisseur fungierte.

„Bei SodaStream ermutigen wir die Menschen immer dazu, positive Veränderungen zu wagen. In diesem Jahr haben wir alles gegeben, damit sich wirklich jeder in dieser Kampagne wiedererkennt. Es ist eine Kampagne darüber, was wirklich wichtig ist im Leben“, sagt Karin Schifter Maor, SodaStream Global CMO.

PA/red